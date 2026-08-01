Протестующие-харедим прорвали полицейские заграждения у кафе «Басмта» на улице Агрипас, который был открыт в субботу

Израильская полиция разогнала акцию протеста ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме Протестующие-харедим прорвали полицейские заграждения у кафе «Басмта» на улице Агрипас, который был открыт в субботу

В субботу, 1 августа израильская полиция разогнала акцию протеста ультраортодоксальных евреев в центре Иерусалима, направленную против открытия кафе во время еврейского шаббата.



Как сообщает израильская газета «Йедиот Ахронот», протестующие-харедим прорвали полицейские заграждения у кафе «Басмта» на улице Агрипас.



Протестующие вступили в столкновения с посетителями кафе, которые образовали живую цепь у входа.



На видеозаписи видно, как некоторые посетители тянут за молитвенные шали, известные как талит, которые носили протестующие, пытавшиеся войти в кафе.



Полиция вмешалась и применила дубинки для разгона демонстрантов.



На место прибыл лидер партии «Исраэль Бейтейну» и член Кнессета Авигдор Либерман. Когда он уходил, протестующие кричали: «Либерман, возвращайся в коммунистическую Россию».



Либерман родился в 1958 году в Кишиневе, столице современной Молдовы, которая в то время входила в состав Советского Союза. В возрасте 20 лет он эмигрировал в Израиль.



«Выпить чашку кофе в субботу утром не может стать актом героизма», — сказал он.



«Акты вандализма, которые мы видим позади меня, лишь доказывают, что этим людям следует направлять свою энергию на борьбу с ХАМАС, «Хезболлой» и хуситами», — добавил он, имея в виду отказ харедим от прохождения военной службы.



Это кафе, открывшееся весной этого года, стало центром протестов со стороны ультраортодоксальных евреев.



Евреи-харедим ведут строгий религиозный образ жизни и в значительной степени отделяются от светского общества, посвящая большую часть своей жизни изучению Торы.



Они считают шаббат священным днём, посвящённым богослужению, во время которого запрещены работа и коммерческая деятельность, в том числе открытие магазинов и кафе.



Харедим составляют около 13 % населения Израиля, насчитывающего более 10 миллионов человек. Многие отказываются от военной службы по религиозным соображениям, утверждая, что интеграция в светское общество угрожает их идентичности.