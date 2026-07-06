Сообщается о расследовании инцидента, в результате которого пострадал молодой палестинец

Израильская полиция бросила светошумовую гранату в автомобиль в лагере Каландия под Иерусалимом Сообщается о расследовании инцидента, в результате которого пострадал молодой палестинец

Полиция Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме, в северной части лагеря палестинских беженцев Каландия, бросила светошумовую гранату в автомобиль, в котором находились палестинские молодые люди.

На кадрах, попавших на камеры, видно, как израильские полицейские подошли к автомобилю с молодыми людьми, находившимися в лагере Каландия, и бросили внутрь транспортного средства гранату.

Палестинские молодые люди, сидевшие на пассажирских сиденьях, успели покинуть автомобиль до взрыва, однако молодой человек на водительском сиденье остался внутри, так как не смог выйти из-за того, что полицейский удерживал дверь снаружи, не позволяя ему покинуть машину.

В сообщении, опубликованном израильской газетой Haaretz, утверждается, что полиция Израиля заявила, что действия соответствующего сотрудника «не соответствовали процедурам», а подразделение Министерства юстиции Израиля, занимающееся расследованием действий полицейских, начало проверку инцидента.

Газета Yedioth Ahronoth также утверждает, что после инцидента полицейский был отстранен от службы до завершения расследования.

Состояние молодого человека, находившегося в автомобиле, в котором произошел взрыв, неизвестно.

В сообщении Министерства иностранных дел Палестины, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter), отмечается, что палестинцы даже во время обычной поездки домой с семьей сталкиваются с угрозой для жизни.