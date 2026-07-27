Отмечается, что беспилотные летательные аппараты не пересекали израильскую границу

Израильская армия сообщила о перехвате двух БПЛА на границе с Иорданией Отмечается, что беспилотные летательные аппараты не пересекали израильскую границу

Армия Израиля сообщила о перехвате двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаруженных вблизи границы с Иорданией.

В письменном заявлении израильских военных говорится, что два БПЛА были зафиксированы в районе иорданской границы.

Отмечается, что сбитые дроны не входили в воздушное пространство Израиля, а источник запуска в настоящее время устанавливается.

Сообщается также, что согласно установленному порядку, сирены в связи с этими БПЛА не активировались.

Правительство Иордании пока не прокомментировало заявление израильской армии.