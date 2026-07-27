Израильская армия сообщила о перехвате двух БПЛА на границе с Иорданией

Mehmet Nuri Uçar, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
27 Июля 2026•Обновить: 27 Июля 2026
Армия Израиля сообщила о перехвате двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаруженных вблизи границы с Иорданией.
В письменном заявлении израильских военных говорится, что два БПЛА были зафиксированы в районе иорданской границы.
Отмечается, что сбитые дроны не входили в воздушное пространство Израиля, а источник запуска в настоящее время устанавливается.
Сообщается также, что согласно установленному порядку, сирены в связи с этими БПЛА не активировались.
Правительство Иордании пока не прокомментировало заявление израильской армии.