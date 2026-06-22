Израильская армия снесла три здания палестинцев в Восточном Иерусалиме

Qais Omar Darwesh Omar, Esat Fırat, Marina Mussa
22 Июня 2026•Обновить: 22 Июня 2026
Израильская армия снесла три здания, принадлежавшие палестинцам, в населенном пункте Кафр-Акаб в оккупированном Восточном Иерусалиме.
По информации, полученной «Анадолу» от местных источников, израильские силы утром провели рейд в отдельных районах кварталов Ат-Тури и Аль-Матар в Кафр-Акабе, расположенном на севере Восточного Иерусалима. Военные прибыли в сопровождении строительной техники.
Источники сообщили, что израильские силы снесли три здания под предлогом «незаконного строительства». Во время операции в населенный пункт было направлено большое количество военнослужащих, а некоторые дороги перекрыли.
Между тем Центральный комитет родителей школьников Кафр-Акаба объявил, что из-за происходящих в районе событий занятия и экзамены, запланированные на сегодня, отложены до следующего уведомления.
Комитет призвал учащихся из соображений безопасности не ходить в школы и оставаться дома.
Ранее утром израильская армия также снесла дом палестинцев в районе Умм-Рукба населенного пункта Аль-Хадр, относящегося к городу Вифлеему на оккупированном Западном берегу.
Сносы в Восточном Иерусалиме
В оккупированном Восточном Иерусалиме израильские власти создают трудности для палестинцев при получении разрешений на строительство и отклоняют почти все поданные заявки. При этом тысячи домов палестинцев находятся под угрозой сноса под предлогом отсутствия разрешений.
Палестинцы подчеркивают, что такая практика израильского муниципалитета не имеет правовых оснований, и рассматривают ее как часть политики запугивания и иудаизации города.
Израильский муниципалитет зачастую также взыскивает расходы на снос с людей, чьи дома были разрушены. Из-за невозможности оплатить навязанные расходы в случае сноса, проводимого израильскими властями, палестинцы иногда вынуждены самостоятельно разрушать собственные дома.