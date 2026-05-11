Израильская армия снесла дом и коммерческий объект на Западном берегу реки Иордан Также в ходе рейдов в различных районах задержаны 14 палестинцев

Армия Израиля снесла принадлежащие палестинцам дом и коммерческий объект в районе лагеря беженцев Калзун на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В письменном заявлении Медиацентра лагеря беженцев Калзун сообщается, что снос был осуществлён на севере Рамаллы, вблизи лагеря, где находился недостроенный дом.

Отмечается, что дом площадью около 120 квадратных метров, окружённый стеной, был снесён на основании того, что он якобы был «построен без разрешения».

Палестинец, которому принадлежал дом, подал официальные документы в израильские власти для получения разрешения и произвёл необходимые платежи. Ему было предоставлено время, однако, несмотря на это, снос был осуществлён «внезапно и без предварительного уведомления».

В заявлении также говорится, что израильские силы разрушили коммерческий объект, где находились тяжёлая техника, грузовики, а также оборудование для земляных и строительных работ.

Сообщается, что израильские военные изъяли ключи от грузовиков на территории объекта и пригрозили конфискацией транспортных средств, если они не будут вывезены в течение трёх дней.

Армия Израиля регулярно сносит здания палестинцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, ссылаясь на отсутствие разрешений на строительство.

В ходе рейдов на Западном берегу задержаны 14 палестинцев

Тем временем израильская армия задержала 14 палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега, сообщает палестинское агентство WAFA.

По данным агентства, рейды были проведены в городах и населённых пунктах Бейт-Лахем, Наблус, Эль-Халил, Калькилия, Рамалла и Тулькарм. Военные проводили обыски в домах и задерживали жителей.

В Эль-Халиле были установлены военные блокпосты, перекрыты основные и второстепенные дороги с помощью железных, земляных и бетонных барьеров.

В Тулькарме израильские военные провели рейд в кафе, где, как сообщается, задержали и избили нескольких палестинцев, подвергнув их полевым допросам.

Отмечается, что израильская армия и израильские поселенцы почти ежедневно совершают нападения на палестинцев и их имущество на Западном берегу реки Иордан.