Военные применили боевые патроны во время рейда в лагере беженцев Калькилья

Израильская армия ранила одного и задержала 17 палестинцев на Западном берегу Военные применили боевые патроны во время рейда в лагере беженцев Калькилья

В ходе рейдов израильской армии в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан ранен один палестинец, еще 17 человека, включая журналиста, задержаны.

По данным палестинских официальных источников, израильские силы применили боевые патроны во время рейда в лагере беженцев Калькилья к северу от Иерусалима. В результате стрельбы один палестинец получил ранение, его госпитализировали.

В городе Наблус на севере оккупированного региона задержаны 13 палестинцев, включая журналиста Анаса Хаввари. Кроме того, силовики задержали двух человек в населенном пункте Бейт-Сахур в пригороде Бейтюллахима, еще двух в Калькилии.

Как сообщили в администрации губернатора Иерусалима, утром израильские силы провели рейды в различных городах Западного берега, задерживали и допрашивали молодежь, а также обыскали множество домов. Сообщается, что в ходе рейдов военные повредили имущество палестинцев, включая автомобили.

С октября 2023 года, когда Израиль начал массированные атаки на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.

Согласно официальным палестинским данным, с 8 октября 2023 года в результате атак израильской армии и израильтян, узурпировавших палестинские земли, на Западном берегу погибли 1173 палестинца, 12 666 получили ранения, 23 тыс. были задержаны, еще 33 тыс. стали перемещенными лицами.