Армия Израиля нанесла артиллерийские удары по населенному пункту Бейт-Яхун в ан-Набатии

Израильская армия продолжила атаки на юг Ливана, несмотря на прекращение огня Армия Израиля нанесла артиллерийские удары по населенному пункту Бейт-Яхун в ан-Набатии

Израильская армия нанесла удары по провинции ан-Набатия на юге страны.

По данным ливанского официального агентства NNA, израильский беспилотный летательный аппарат сбросил четыре звуковые бомбы подряд на населенный пункт Хаддаса в провинции ан-Набатия.

Кроме того, израильская армия нанесла артиллерийские удары по населенному пункту Бейт-Яхун в ан-Набатии, одновременно проведя подрывные работы в районе населенного пункта Кунин.

Бронетехника израильской армии также открыла интенсивный огонь из пулеметов по обочинам дорог и лесным массивам в оккупированных селах к западу от города Сур.

На стратегической высоте заметили израильский флаг

Утром над ан-Набатией на возвышенности Али-Тахир был замечен израильский флаг.

На высоте, которую засняло «Анадолу», кроме израильского флага, какой-либо военной активности зафиксировано не было. В районе не были замечены ни израильские военнослужащие, ни военная техника.

Высота Али-Тахир считается одной из важнейших точек региона благодаря своему положению над городом ан-Набатия на юге Ливана. Она имеет военное значение, поскольку позволяет с широкого ракурса контролировать ан-Набатию, прилегающие населенные пункты и транспортные маршруты.

Высота Али-Тахир, обеспечивающая возможность наблюдения за многими районами к северу и югу от реки Литани, наряду с находящейся под израильской оккупацией крепостью Шакиф, является одной из господствующих точек региона.

Атаки Израиля в Ливане и процесс прекращения огня

2 марта израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

В этот период правительство Ливана сообщило, что число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение с 17 мая продлить режим прекращения огня на 45 дней.

Министерство здравоохранения Ливана в последнем заявлении сообщило, что с 2 марта в результате атак Израиля по стране погибли 4 тыс. 319 человек.

Иран и США объявили, что 14 июня в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли 14-пунктного соглашения, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем переговоров. Соглашение предусматривает прекращение войны, в том числе в Ливане.

Кроме того, после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, 26 июня между Ливаном и Израилем было подписано рамочное соглашение.