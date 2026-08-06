Израильская армия продолжает рейд в Восточном Иерусалиме Число задержанных палестинцев к настоящему времени достигло 20

Израильская армия продолжает рейд в лагере беженцев Каландия, расположенном в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Глава Народного комитета по обслуживанию лагеря беженцев Каландия, действующего при Организации освобождения Палестины (ООП), Мухаммед Аслан рассказал «Анадолу» о рейде, начатом израильскими военными накануне.

«Рейд израильской армии продолжается второй день. Военные врываются в дома, повреждают находящееся в них имущество, издеваются над местными жителями, а из некоторых домов похищают деньги и золотые украшения», - заявил Аслан.

По его словам, ситуация в лагере остается крайне тяжелой. Израильская армия продолжает перебрасывать в район дополнительные подразделения и проводить обыски в домах.

«В результате избиений со стороны израильских военных трое палестинцев получили тяжелые ранения, у одного из них диагностирован перелом черепа. По меньшей мере 60 человек пострадали от слезоточивого газа и оказались под угрозой удушья», - сообщил Аслан.

По словам Аслана, израильская армия превратила восемь домов в военные штабы, а число задержанных палестинцев к настоящему времени достигло 20 человек. Он отметил, что эта цифра может увеличиться, поскольку рейд продолжается.

Аслан также назвал бездействие мирового сообщества на фоне происходящего в лагере беженцев Каландия позорным и выразил надежду, что международное сообщество отреагирует на сообщения о пытках и жестоком обращении с жителями района.

Пострадали 10 человек

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что его сотрудники оказали помощь 10 палестинцам, пострадавшим в результате действий израильских военных в лагере беженцев Каландия. Некоторые пациенты были эвакуированы из района.

В организации отметили, что в ночные часы израильские военнослужащие «открыто препятствовали» бригадам Красного Полумесяца, пытавшимся добраться до раненых и больных.

По данным местных источников, израильские военные эвакуировали жителей дома, принадлежащего Мухаммеду Джамилю Аммару, после чего заложили внутри взрывчатку и подорвали часть здания.

Позднее палестинец, чей дом был взорван, был задержан.

Накануне утром израильская армия провела масштабный рейд в лагере беженцев Каландия и населенном пункте Кафр-Акаб с участием военной техники и бульдозеров.

В ходе рейда были проведены обыски в десятках домов, некоторые из них превратили в военные штабы. Кроме того, в мечетях лагеря не позволили прозвучать утреннему азану и провести молитву. Многие палестинцы были задержаны, местные жители подверглись избиениям.

Израильские военнослужащие также провели рейд в расположенном рядом с лагерем Каландия населенном пункте Ар-Рам. В результате открытого ими огня один палестинец получил ранения.

С октября 2023 года, когда Израиль начал атаки на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме значительно участились задержания, рейды и нападения на палестинцев.

Согласно официальным палестинским данным, за этот период на Западном берегу в результате действий израильской армии и израильтян, узурпировавших земли палестинцев, погибли более 1182 палестинцев, около 13 тыс. получили ранения, а почти 24 тыс. человек были задержаны.