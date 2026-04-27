Израильская армия провела рейды в лагере беженцев Календия

Израильская армия провела рейд в лагере беженцев Календия, расположенном к северу от оккупированного Восточного Иерусалима.

По словам очевидцев, израильские военные также совершили рейды в ряде домов в поселках Кефр Акаб и Эр-Рам к северу от Иерусалима.

Некоторые дома, которые были принудительно освобождены, были захвачены израильскими военными и превращены в центры задержания и допросов.

Израильская армия, проводившая масштабные операции по задержаниям в регионе, арестовала в ходе рейдов также бывших палестинских заключенных и их родственников.

Во время операции над лагерем были задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Жителям района сообщили, что рейды продлятся около 24 часов.

В социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на которых видно, как израильские военные силой врываются в дома и ломают двери.

Лагерь беженцев Календия, расположенный на главной дороге между Иерусалимом и Рамаллой, часто становится местом напряженности между израильскими военными и палестинцами.

С октября 2023 года, после начала атак на Газу, в оккупированных Восточном Иерусалиме и на Западном берегу резко возросло число рейдов, нападений и арестов палестинцев.