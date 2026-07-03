В армии заявили о начале расследования после публикации снимка, вызвавшего широкий общественный резонанс в социальных сетях

Израильская армия признала факт пыток палестинского заключенного в секторе Газа. В армии заявили о начале расследования после публикации снимка, вызвавшего широкий общественный резонанс в социальных сетях

Израильская армия признала подлинность фотографии, на которой, как утверждается, запечатлены пытки палестинского заключенного, удерживаемого в секторе Газа. Снимок, распространившийся в социальных сетях, вызвал широкий общественный резонанс.

Как сообщает Армейское радио Израиля, неназванный представитель армии прокомментировал фотографию, которая широко распространилась в социальных сетях и вызвала волну возмущения.

«Армия подтверждает, что опубликованные за последние 24 часа в палестинских аккаунтах в социальных сетях изображения, на которых человек из Газы с связанными руками и завязанными глазами привязан к кровати, а к его спине прикреплен металлический прут, являются подлинными и что этот инцидент произошел в секторе Газа», — заявил представитель армии.

Он также утверждал, что начато военное расследование обстоятельств произошедшего. По его словам, по итогам расследования в отношении виновных будут приняты необходимые меры.

Армейское радио Израиля опубликовало фотографию, на которой палестинский заключенный с завязанными глазами, в наручниках и лежащий лицом вниз привязан к кровати, а к его спине прикреплен металлический прут. При этом издание не стало уточнять, когда именно и в каком районе сектора Газа был сделан этот снимок.

Как отмечается, опубликованные кадры вновь привлекли внимание к жестким условиям содержания палестинцев, задержанных израильскими силами, а также к применяемым в отношении них систематическим методам пыток.

По данным палестинских организаций по делам заключенных, в израильских тюрьмах содержатся около 9500 палестинцев, включая женщин, детей и административно задержанных.

Международные правозащитные организации и палестинские власти неоднократно заявляли, что Израиль применяет в отношении палестинских заключенных систематические пытки, намеренно ограничивает их в питании, допускает медицинскую халатность и совершает другие нарушения их прав.