Израиль продолжает атаки на юг Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля

Израильская армия пригрозила атаковать ряд населенных пунктов в Ливане

Израильская армия пригрозила нанести удары по еще девяти населенным пунктам на юге Ливана, вынуждая местных жителей покинуть свои дома.

Официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи в соцсети американской компании X потребовал провести немедленную эвакуацию девяти населенных пунктов на юге страны.

В частности, речь идет о населенных пунктах Какаийе эль-Джиср, Адшит Шекиф, Джебшит, Аба, Кефер Джоз, Харруф, Дувейр, Дейр эз-Зехрани и Хаббуш.

Представитель израильской армии заявил, что удары будут нанесены по объектам «Хезболла», обвинив движение в нарушении режима прекращения огня.

Адраи также предупредил, что лица, находящиеся вблизи позиций, объектов и военной техники «Хезболла», подвергаются риску для жизни.

– Атаки Израиля на Ливан и прекращение огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана заявляло, что число внутренне перемещенных лиц превысило 1 млн.

По данным Минздрава Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли более 2 600 человек.

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает удары и снос домов на юге Ливана.

«Хезболла», в свою очередь, наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении перемирия.