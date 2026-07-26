Также на оккупированных территориях Ливана продолжается подрыв домов с использованием взрывчатки

Израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, снесла бульдозерами дома на юге Ливана Также на оккупированных территориях Ливана продолжается подрыв домов с использованием взрывчатки

Израильская армия, несмотря на режим прекращения огня и рамочное соглашение, продолжает сносить бульдозерами множество домов на юге Ливана.

Как сообщает NNA, в ночные часы израильские военные с использованием тяжелой техники снесли и разрушили большое количество домов в районе Наба-Ибиль между населенными пунктами Ибиль-эс-Саки и Хиям в провинции Набатия.

Кроме того, в последние дни израильская армия продолжает взрывать дома с использованием взрывчатки на оккупируемых ею территориях на юге Ливана.

Тем временем израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) совершает низковысотные полеты в небе над столицей Бейрутом.

Атаки Израиля на Ливан и процесс прекращения огня

2 марта израильская армия начала наносить интенсивные воздушные удары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Ливанское правительство заявило, что за этот период число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля, еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшихся 14–15 мая, было принято решение о продлении режима прекращения огня на 45 дней — с 17 мая.

После пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, 26 июня между сторонами было подписано рамочное соглашение.

Минздрав Ливана заявил, что в результате атак Израиля на страну с 2 марта погибли 4 330 человек.

