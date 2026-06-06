Местный житель получил ранение, когда израильские солдаты во время рейда бросили прямо в него капсулу со слезоточивым газом

Израильская армия на оккупированном Западном берегу ранила палестинца Местный житель получил ранение, когда израильские солдаты во время рейда бросили прямо в него капсулу со слезоточивым газом

В ходе рейдов, проведенных израильской армией в населенных пунктах оккупированного Западного берега, один палестинец получил ранение от капсулы со слезоточивым газом, еще один человек был задержан.

По информации из местных источников, израильская армия провела рейд в населенном пункте Кубейбе, расположенном к северо-западу от Иерусалима.

Палестинец получил ранение, когда израильские солдаты во время рейда бросили прямо в него капсулу со слезоточивым газом.

В сообщении официального палестинского агентства WAFA отмечается, что израильские солдаты перекрыли вход в район Хирбет-Дейр, расположенный в поселении Туку к юго-востоку от Вифлеема, железными воротами.

Израильские силы провели рейд в деревне Рафат в городе Сельфит на севере Западного берега. Израильские солдаты задержали палестинца Хусейна Хасана аль-Мешни, у которого в доме в деревне был проведен обыск.

Израильские солдаты проникли в несколько других домов в деревне, разграбив и уничтожив находящееся в них имущество.

С октября 2023 года, когда Израиль начал нападение на Газу, в оккупированном Западном берегу наблюдается серьезный рост числа рейдов, задержаний и нападений.