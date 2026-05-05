Израильская армия нанесла удар фосфорными бомбами по двум населённым пунктам на юге Ливана

Израильская армия, нарушая перемирие, вступившее в силу 17 апреля, продолжает наносить удары по населенным пунктам на юге Ливана

Несмотря на перемирие, израильская армия нанесла удары фосфорными бомбами по населенным пунктам Конин и Бейт-Яхун, расположенным непосредственно за пределами оккупированных ею территорий на юге Ливана.



Согласно сообщению официального ливанского агентства NNA, израильская армия нанесла удары фосфорными бомбами по населенным пунктам Конин и Бейт-Яхун, расположенным в провинции Небатия на юге Ливана. Указанные населенные пункты находятся непосредственно за пределами территорий, оккупированных Израилем в результате наземных атак, начатых 2 марта.



- Атаки Израиля на Ливан и перемирие



2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала множество населенных пунктов на юге страны.



Правительство Ливана также сообщило, что за это время число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 миллион человек.



Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 2 марта в результате израильских атак погибло более 2 700 человек.



Президент США Дональд Трамп в своем заявлении 24 апреля объявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на 3 недели.



Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана, а «Хезболла» наносит удары по израильским войскам, мотивируя это нарушением перемирия.