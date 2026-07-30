В результате атаки на юге сектора Газа погиб ребенок, еще несколько человек получили ранения

Израильская армия нанесла удар по палатке перемещенных палестинцев в Хан-Юнусе: погибли три человека В результате атаки на юге сектора Газа погиб ребенок, еще несколько человек получили ранения

В результате удара израильской армии по палатке, где укрывались перемещенные палестинцы в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа, погибли как минимум три человека, включая ребенка, еще несколько человек получили ранения.

Как сообщает палестинская местная пресса, израильские вертолеты нанесли удар по палатке, в которой находилась семья аль-Балави, в районе Факультета на западе Хан-Юниса.

В результате атаки погибли не менее трех палестинцев, среди которых была девочка, еще несколько человек получили ранения.

Очевидцы заявили, что удар вызвал сильную панику в районе, где проживает большое количество перемещенных мирных жителей.