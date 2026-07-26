Атака была совершена несмотря на действующий режим прекращения огня в секторе Газа

Израильская армия нанесла удар по гражданскому автомобилю в Дейр-эль-Балахе: два человека погибли Атака была совершена несмотря на действующий режим прекращения огня в секторе Газа

Два человека погибли, еще несколько получили ранения в результате удара израильской армии по гражданскому автомобилю в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, несмотря на действующее перемирие.

По данным местных источников, израильские военные самолеты нанесли удар тремя ракетами по гражданскому автомобилю в районе Аль-Бараке на юге Дейр-эль-Балаха.

В результате атаки погибли два человека, также имеются пострадавшие.

Источник в Службе скорой помощи и чрезвычайных ситуаций сектора Газа сообщил, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, сообщается, что израильский беспилотный летательный аппарат нанес удар по району улицы Джамиль Вади на юге города Дейр-эль-Балах.