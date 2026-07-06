Израильская армия нанесла удар по автомобилю в Газе: двое палестинцев погибли, 16 ранены Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября 2025 года

Израильская армия, вопреки действующему режиму прекращения огня, нанесла удар по автомобилю в секторе Газа, в результате чего два палестинца погибли, еще 16 человек получили ранения.

По данным, полученным из больничных источников, израильские военные нанесли авиаудар по транспортному средству в районе Аль-Меваси, расположенном к западу от города Хан-Юнус.

В результате взрыва на одном из перекрестков в этом районе два палестинца погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.

Очевидцы сообщают, что израильские военные также нанесли удар по другому автомобилю неподалеку от района Мефтарик-Матахин на севере Хан-Юнуса.

Ранее утром израильская армия нанесла удар по жилому дому в квартале Таль-эль-Хава в городе Газа. В результате атаки погибли супруги, еще шесть человек пострадали.

Израильские военные практически ежедневно наносят удары по сектору Газа, вопреки режиму прекращения огня, вступившему в силу 10 октября 2025 года. В последнее время израильские силы активизировали воздушные атаки, нацеленные именно на автомобили в Газе.

Согласно официальным данным, с момента вступления в силу режима прекращения огня, в результате ударов по сектору Газа погибли 1066 палестинцев, еще 3445 человек получили ранения. С начала массированных израильских атак в октябре 2023 года в секторе Газа погибли 73 090 человек, еще 173 553 человек получили ранения.