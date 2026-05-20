Израильская армия нанесла удары по жилым домам в Газе, ранены 7 человек Авиаударам и артобстрелу подверглись города Газа, Хан-Юнус и лагерь беженцев Джебалия

В результате артобстрелов и авиаударов израильской армии в секторе Газа ранены 7 палестинцев, включая детей.

Израильская армия продолжает нарушать соглашение о прекращении огня в эксклаве от 10 октября 2025 года.

По данным источников в сфере здравоохранения, израильская армия нанесла авиаудар по дому, принадлежащему палестинской семье Заккут в районе ан-Наср в городе Газа. В результате атаки ранения получили 5 человек, в том числе дети.

Очевидцы сообщили, что израильские военные самолеты нанесли удары по дому без предварительного предупреждения, в результате удара зданию и прилегающей территории нанесен значительный ущерб.



Израильская артиллерия, в свою очередь, нанесла удары по восточной части города Газа, а также по восточной части Джебалии, расположенной на севере сектора Газа. Атаки проводились одновременно с обстрелами с военной техники, развернутой вблизи так называемой «Желтой линии».

В городе Хан-Юнус на юге сектора Газа в результате удара БПЛА, нацеленного на группу гражданских лиц на 5-й улице в районе Аль-Меваси, пострадали 2 человека.

Тем временем израильские военные самолеты разбомбили дом, принадлежащий палестинской семье Абу Шаммале в лагере беженцев аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа, вскоре после того, как жителям этого дома и соседних зданий было сделано предупреждение об эвакуации.

