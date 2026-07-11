Израильские военные продолжили снос жилых домов с применением взрывчатки в населенном пункте Хаула на юге Ливана

Израильская армия нанесла дроновые удары по населенным пунктам на юге Ливана Израильские военные продолжили снос жилых домов с применением взрывчатки в населенном пункте Хаула на юге Ливана

Израильская армия нанесла удары с применением беспилотников по населенному пункту Кафр-Тебнит в провинции Эн-Набатия на юге Ливана, а также продолжила подрыв жилых домов в населенном пункте Хаула.

Как сообщает ливанское инфомагентство NNA, израильский беспилотник дважды атаковал Кафр-Тебнит.

Кроме того, беспилотники Израиля нанесли удар по населенному пункту Мадждель-Зун в районе города Сур (Тир). Израильские военные также продолжили разрушать жилые дома с применением взрывчатки в населенном пункте Хаула.

Информации о погибших или пострадавших в результате атак и разрушений не приводится.

Атаки Израиля на Ливан и процесс прекращения огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

За этот период, по данным правительства Ливана, число внутренне перемещенных лиц превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились с 17 мая продлить режим прекращения огня еще на 45 дней.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских ударов по стране погибли 4 321 человек.

14 июня Иран и США при посредничестве Пакистана объявили о достижении соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров. Документ также предусматривает прекращение боевых действий в Ливане.

Кроме того, по итогам пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, 26 июня стороны подписали рамочное соглашение.