Израильская армия нанесла артиллерийский удар по сирийской Эль-Кунейтре

Израильская армия нанесла артиллерийский удар по сельской местности на севере провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии.

Как сообщает «Аль-Ихбарийя», израильские военные обстреляли из артиллерийских орудий окрестности населенного пункта Тарнаджа.

Отмечается, что израильские силы продвигаются в направлении населенных пунктов Мария и Арида, расположенных в районе бассейна реки Ярмук на западе провинции Дараа.

По имеющимся данным, подразделение израильских военных в составе трех боевых машин и одной единицы инженерной техники вошло в этот район для проведения дорожных работ, а также установило контрольно-пропускной пункт внутри деревни Арида.

После свержения режима Башара Асада израильская армия, нарушая Соглашение о разъединении сил, подписанное в 1974 году, создала на юге Сирии, в провинциях Дараа и Эль-Кунейтра, 10 баз и военных объектов.

Как ранее заявлял президент Сирии Ахмед аш-Шараа, в период с 8 декабря 2024 года по 18 июля 2025 года израильская армия нанесла по различным районам Сирии более 1000 воздушных ударов и провела около 400 наземных операций.