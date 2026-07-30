Израильская армия нанесла артиллерийский удар по району Эль-Кунейтры на юге Сирии Сирийские СМИ сообщили об обстреле района Восточный Тель-эль-Ахмар

Израильская армия нанесла артиллерийский удар по району Восточный Тель-эль-Ахмар, расположенному в сельской местности провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии.

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, израильские военные обстреляли район Восточный Тель-эль-Ахмар в сельской части провинции Эль-Кунейтра.

Информация о погибших или материальном ущербе, причиненном в результате атаки, не приводится.

После свержения режима Башара Асада израильская армия, нарушив «Соглашение о разъединении сил», подписанное в 1974 году, создала 10 военных баз и пунктов в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра на юге Сирии.

Как ранее заявил президент Сирии Ахмед аш-Шараа, в период с 8 декабря 2024 года по 18 июля 2025 года израильская армия нанесла более 1000 авиаударов и провела около 400 наземных рейдов в различных районах Сирии.