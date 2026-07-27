Израиль продолжает атаки на Ливан, несмотря на действующий в регионе режим прекращения огня

Израильская армия нанесла артиллерийские удары по югу Ливана Израиль продолжает атаки на Ливан, несмотря на действующий в регионе режим прекращения огня

Израильская армия нанесла артиллерийские удары по населенным пунктам на юге Ливана, а также осуществила взрывы в жилых районах.

Израиль продолжает атаковать Ливан вопреки действующему в регионе перемирию и американо-иранским договоренностям, распространяющимся и на Ливан.

По данным официального ливанского агентства NNA, израильская армия подвергла артиллерийскому обстрелу окрестности населенных пунктов Талуса и Маркаба в провинции ан-Набатия. После удара в атакованном районе вспыхнул пожар.

Также сообщается, что израильские военные применили взрывчатые устройства в жилых районах Маркабы. В населенном пункте один за другим раздались взрывы, над районом поднялись густые клубы дыма.

Израильские атаки на Ливан и процесс прекращения огня

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число внутренне перемещенных лиц за этот период превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что десятидневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего при посредничестве США 14–15 мая, стороны договорились с 17 мая продлить режим прекращения огня на 45 дней.

Позднее, после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, 26 июня между сторонами было подписано рамочное соглашение.

Министерство здравоохранения Ливана в своем последнем заявлении сообщило, что в результате израильских атак с 2 марта погибли 4332 человека.