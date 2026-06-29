Израильская армия нанесла артиллерийские удары по югу Ливана Многие дома в районе города Сур получили повреждения

Израильская армия нанесла артиллерийские удары по провинции ан-Набатия на юге Ливана.

Израиль продолжил атаки, несмотря на действующее в регионе прекращение огня, а также на ирано-американскую договоренность, в которую, как сообщается, был включен и Ливан.

По данным официального ливанского агентства NNA, израильская артиллерия интенсивно обстреляла окрестности населенного пункта Дейр-Серьян в районе Марджаюн провинции ан-Набатия, в направлении русла реки Литани.

Кроме того, израильский беспилотник сбросил шумовую гранату на каменный карьер на дороге к населенному пункту Ибиль-эс-Саки в районе Марджаюн.

Также сообщается, что в результате взрывов, произведенных израильской армией минувшей ночью, повреждения получили многие дома в населенных пунктах Медждель-Зун и Мансури в районе города Тир.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац ранее заявили, что израильская армия накануне нанесла удар по подземной инфраструктуре в Медждель-Зуне на юге Ливана, которая, по их утверждению, принадлежала «Хезболле».

- Атаки Израиля в Ливане и процесс прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

В этот период правительство Ливана сообщало, что число перемещенных внутри страны лиц превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана в последнем заявлении сообщило, что с 2 марта в результате атак Израиля по территории страны погибли 4247 человек.

Иран и США 14 июня объявили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли соглашения из 14 пунктов. Документ предусматривает прекращение войны и урегулирование спорных вопросов путем переговоров. Договоренность также включает прекращение боевых действий в Ливане.

Кроме того, 26 июня после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне между сторонами было подписано рамочное соглашение.