В результате атаки еще 2 человека получили ранения

Израильская армия нанесла авиаудары по югу Ливана: погибли 7 человек В результате атаки еще 2 человека получили ранения

В результате авиаударов, нанесенных израильской армией, несмотря на режим прекращения огня, по двум населенным пунктам на юге Ливана, погибли 7 человек.

По данным ливанского официального агентства NNA, израильские военные самолеты атаковали квартал Аль-Барака в населенном пункте Дувейр, относящемся к ан-Набатии.

В результате удара, при котором множество домов были полностью разрушены, погибли 5 человек, еще 2 получили ранения.

Еще 2 человека погибли в результате авиаудара израильской армии по населенному пункту Тебнин, также расположенному в районе ан-Набатии.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

В этот период правительство Ливана сообщало, что число перемещенных внутри страны лиц превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение с 17 мая продлить режим прекращения огня на 45 дней, а в начале июня провести четвертый раунд переговоров.

Министерство здравоохранения Ливана накануне сообщило, что с 2 марта в результате атак Израиля по стране погибли 3042 человека.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана. «Хезболла», в свою очередь, наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя Израиль в нарушении перемирия.