Израильская армия заявила о новой серии авиаударов по югу Ливана

Израильская армия сообщила о начале новой серии авиаударов по югу Ливана, несмотря на действующий режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении израильской армии.

Согласно сообщению, массированным авиаударам израильской армии подверглись «объекты инфраструктуры «Хезболлы»» на юге Ливана.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильские военные атаковали ряд населенных пунктов в провинции Эн-Набатия.

Под удары попали населенные пункты Яхмар аш-Шакиф, Кефр-Тебнит, Эрнун, Кевсерийе и Мерванийе. Израильская армия также нанесла удары по некоторым дорогам, ведущим к этим населенным пунктам.

Кроме того, авиаударам подверглись населенные пункты Бабилийе и Гассание в районе города Сайда.

Беспилотники израильской армии также совершали полеты на низкой высоте над городом Сур и близлежащими к нему населенными пунктами.

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что за этот период число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели. С 17 мая режим прекращения огня был продлен еще на 45 дней.

По последним данным Минздрава Ливана, со 2 марта, несмотря на объявленное перемирие, в результате продолжающихся израильских атак погибли более 2 950 человек.

Израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, несмотря на режим прекращения огня, тогда как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении перемирия