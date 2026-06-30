Израильская армия закрыла гуманитарную организацию на оккупированном Западном берегу

Израильская армия закрыла ассоциацию «Тадамун» («Солидарность») в городе Наблус на севере оккупированного Западного берега.

По информации местных источников, израильские военные утром при поддержке военной техники провели рейд в офисе ассоциации «Тадамун» в Наблусе.

Военнослужащие, ворвавшиеся в здание организации, конфисковали находившиеся внутри столы, оборудование и гуманитарные материалы.

Израильские военные опечатали дверь здания и разместили на ней военный приказ о закрытии ассоциации. В документе утверждалось, что организация якобы «оказывала поддержку террору». «Политика оккупационных сил, направленная против благотворительных организаций, которые оказывают помощь нуждающимся и сиротам, потерпит провал», - заявил губернатор Наблуса Гассан Даглас в комментарии «Анадолу».

По словам Дагласа, ассоциация «Тадамун» имеет многолетний опыт поддержки нуждающихся семей. Он подчеркнул, что решение о закрытии организации не сможет помешать доставке помощи палестинцам.

Даглас назвал действия против ассоциации частью «систематической политики, направленной против сопротивления палестинцев».

Директор Ассоциации медицинской помощи в Наблусе Гассан Хамдан, в свою очередь, заявил, что закрытие организации «не является первым случаем такого рода, а представляет собой часть систематической политики Израиля в отношении учреждений, оказывающих услуги палестинскому обществу».

После начала Израилем атак на сектор Газа в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также участились задержания, рейды и нападения на палестинцев.

Согласно официальным палестинским данным, с 8 октября 2023 года в результате атак израильской армии и израильтян, захватывающих палестинские земли, на Западном берегу погибли 1173 палестинца, 12 666 человек получили ранения, 23 тысячи были задержаны, а 33 тысячи - вынужденно перемещены.