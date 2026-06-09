После допроса 5 медработников были освобождены

Израильская армия задержала 7 медицинских работников в Газе После допроса 5 медработников были освобождены

Израильская армия задержала 7 медицинских работников Палестинского Красного Полумесяца в секторе Газа, 5 из которых после допроса были освобождены.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения в Газе, израильские военные задержали 7 бригад скорой помощи, работающих в рамках гуманитарной миссии Палестинского Красного Полумесяца на улице Салах ад-Дин в Газе.

После допроса 5 медработников были освобождены, однако двое водителей скорой помощи остаются под стражей.

В заявлении министерства содержится призыв к немедленному освобождению двух задержанных водителей скорой помощи. Также подчеркивается, что нападения на медицинский персонал и препятствование их работе являются нарушением международного гуманитарного права и подрывают усилия по оказанию экстренной медицинской помощи населению.

Министерство осудило действия Израиля, связанные с препятствованием работе и задержанием медицинских работников.