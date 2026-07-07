Среди задержанных — одна женщина; обыски прошли в Наблусе, Дженине и Сальфите

Израильская армия задержала 20 палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу Среди задержанных — одна женщина; обыски прошли в Наблусе, Дженине и Сальфите

Израильская армия задержала 20 палестинцев, включая одну женщину, в ходе рейдов, проведенных в различных городах оккупированного Западного берега реки Иордан.

По информации местных источников, израильские военные при поддержке бронетехники совершили рейды в городах Наблус, Дженин и Сальфит на Западном берегу.

В населенном пункте Мадама в районе Наблуса израильские военнослужащие ворвались в дома десятков палестинцев и задержали 14 человек.

Кроме того, израильская армия подожгла дом за зданием государственной больницы в Наблусе. Сообщается, что после раздавшегося взрыва из дома, где начался пожар, поднимался дым.

В городе Дженин израильские военные провели рейд в районе Аль-Альмания и обыскали несколько домов.

В ходе операции были задержаны четыре палестинца, включая одну женщину.

В Сальфите задержан глава профсоюза рабочих

В городе Сальфит израильская армия также провела рейды в домах палестинцев и повредила домашнее имущество.

Израильские военнослужащие ворвались в дом главы Профсоюза рабочих Сальфита Махмуда аль-Бара и задержали его, а также еще одного человека.

Причина задержания не сообщается.

После начала Израилем операции в секторе Газа в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.

Израильская армия и израильтяне, захватывающие палестинские земли, регулярно проводят рейды в различных районах Западного берега. Эти нападения приводят к гибели людей, ранениям, задержаниям, уничтожению имущества, а также повреждению посевов и причинению вреда животным.