Израильская армия задержала 20 палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Hilal Duran, Elmira Ekberova
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Израильская армия задержала 20 палестинцев, включая одну женщину, в ходе рейдов, проведенных в различных городах оккупированного Западного берега реки Иордан.
По информации местных источников, израильские военные при поддержке бронетехники совершили рейды в городах Наблус, Дженин и Сальфит на Западном берегу.
В населенном пункте Мадама в районе Наблуса израильские военнослужащие ворвались в дома десятков палестинцев и задержали 14 человек.
Кроме того, израильская армия подожгла дом за зданием государственной больницы в Наблусе. Сообщается, что после раздавшегося взрыва из дома, где начался пожар, поднимался дым.
В городе Дженин израильские военные провели рейд в районе Аль-Альмания и обыскали несколько домов.
В ходе операции были задержаны четыре палестинца, включая одну женщину.
В Сальфите задержан глава профсоюза рабочих
В городе Сальфит израильская армия также провела рейды в домах палестинцев и повредила домашнее имущество.
Израильские военнослужащие ворвались в дом главы Профсоюза рабочих Сальфита Махмуда аль-Бара и задержали его, а также еще одного человека.
Причина задержания не сообщается.
После начала Израилем операции в секторе Газа в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.
Израильская армия и израильтяне, захватывающие палестинские земли, регулярно проводят рейды в различных районах Западного берега. Эти нападения приводят к гибели людей, ранениям, задержаниям, уничтожению имущества, а также повреждению посевов и причинению вреда животным.