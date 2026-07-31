Военные ворвались в дома палестинцев в Наблусе, Эль-Халиле, Бейтюллахиме, Рамалле и Тулькарме

Израильская армия задержала 14 палестинцев на Западном берегу реки Иордан Военные ворвались в дома палестинцев в Наблусе, Эль-Халиле, Бейтюллахиме, Рамалле и Тулькарме

Израильская армия задержала 14 палестинцев в ходе рейдов в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан.

Как сообщают местные источники и пресс-служба Общества палестинских пленных, рейды прошли в нескольких городах оккупированного региона. Среди задержанных, как сообщается, также палестинцы, ранее освобожденные из тюрем.

Израильские военные ворвались в дома палестинцев и провели обыски. Сообщается, что в Наблусе задержаны восемь человек, в Эль-Халаиле - два, в Бейтюллахиме – один, в Рамалле и Тулькарме – по одному палестинку.

В пресс-службе Общества палестинских пленных подчеркнули, что эти задержания отражают политику Израиля, направленную на преследование палестинского народа и применение коллективного наказания.

С октября 2023 года, когда Израиль начал массированные атаки на Газу, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме значительно участились рейды и нападения как со стороны израильской армии, так и со стороны израильских поселенцев, незаконно захватывающих палестинские земли.

Согласно официальным палестинским данным, за указанный период в результате атак израильских сил и поселенцев, узурпировавших земли палестинцев, на Западном берегу погибли более 1182 палестинцев, около 13 тыс. получили ранения, а почти 24 тыс. палестинцев были задержаны.

