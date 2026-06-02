Израильская армия задержала на Западном берегу 31 палестинца, включая студенток Рейды сопровождались обысками в домах палестинцев в Тулькарме и пригороде Наблуса

Израильская армия задержала 31 палестинца в ходе рейдов в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан, включая 4 студенток университетов и бывших заключенных.

Как сообщило официальное палестинское информагентство WAFA, рейды в различных районах города Тулькарм сопровождались обысками в домах, задержаны 13 человек, в том числе палестинцы из числа бывших заключенных.

При рейдах в деревне Сарра к западу от Наблуса и в городке Бейта к югу от него были задержаны 10 палестинцев.

Задержаны студентки университетов

Четыре студентки Бирзейтского университета, расположенного к северу от Рамаллы, были задержаны израильскими силами в ходе обыска в домах.

Израильские военные провели рейды в деревнях Дейр Абу-Машаль и Абу-Шухайдим к западу от Рамаллы. В ходе обысков задержаны трое палестинцев. В деревне Бейт-Тамар к востоку от Бейтюллахима израильские военные после обыска в доме задержали 24-летнего палестинца.

С начала массированных израильских атак на Газу в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу резко возросло число рейдов, задержаний и нападений. Израильская армия и израильские поселенцы, узурпировавшие палестинские земли, проводят рейды в различных районах Западного берега практически ежедневно. Эти атаки часто приводят к гибели, ранениям, задержаниям палестинцев, уничтожению их имущества, а также ущербу посевам и скоту.

По данным палестинских властей, в результате атак израильской армии и поселенцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме с октября 2023 года погибли около 1200 палестинцев, 13 тыс. человек получили ранения, 23 тыс. были задержаны, еще 33 тыс. человек были насильственно перемещены.

