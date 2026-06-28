Израильская армия вновь подвергла обстрелу юг Ливана

Израильская армия нанесла авиаудары по провинции Набатия на юге Ливана, несмотря на рамочное соглашение с Ливаном, режим прекращения огня и американо-иранскую договоренность.

Как передает NNA, израильский БПЛА нанес удар по населенному пункту Эн-Набатия провинции Набатия. Израильские боевые самолеты также нанесли авиаудар по окрестностям населенного пункта Дейр-Сурьян.

Кроме того, израильские силы произвели артиллерийские обстрелы с применением кассетных боеприпасов по сельским районам населенных пунктов Шеба и Шуя в округе Хасбайя. Израильская армия также осуществила подрывы в населенном пункте Хиям на юге, который удерживает под оккупацией, и подожгла несколько домов.

Ранее, 14 июня, Иран и США объявили о достижении 14-пунктового соглашения в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана, предусматривающего прекращение войны и решение споров между сторонами путем переговоров. Договоренность включает прекращение атак, в том числе и на Ливан.

Кроме того, 26 июня по итогам пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, было подписано рамочное соглашение между двумя странами.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, число перемещенных лиц в стране за это время превысило 1 млн человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении временного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля сроком на 10 дней, еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение о продлении режима прекращения огня на 45 дней, начиная с 17 мая.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате ударов Израиля по стране погибли 4 246 человек.