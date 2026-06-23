Израиль продолжает наносить удары по Ливану вопреки режиму прекращению огня и договоренностям США и Ирана

Израильская армия вновь подвергла обстрелу юг Ливана, есть погибший и раненые Израиль продолжает наносить удары по Ливану вопреки режиму прекращению огня и договоренностям США и Ирана

В результате атаки израильских военных на провинцию Набатия на юге Ливана, совершенной вопреки режиму прекращения огня и американо-иранской договоренности, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Израиль продолжает наносить удары, несмотря на действующее в Ливане перемирие и американо-иранский меморандум, под который, как сообщается, также подпадает Ливан.

Как передает ливанское официальное агентство NNA, израильские военные открыли огонь по людям, находившимся рядом с дорожной техникой в районе Дейр поселка Эн-Набатия аль-Фавка (Верхняя Набатия) во время проведения земляных работ. В результате обстрела один человек был убит, еще двое ранены.

Кроме того, сообщается, что израильские солдаты открыли огонь по людям, направлявшимся на кладбище в населенном пункте Хадаса на юге Ливана, во время церемонии захоронения, которая проходила в сопровождении ливанских военных.

А БПЛА израильских сил сбросил гранаты на населенный пункт Кфар-Тебнит в Набатии.

Меморандум между Ираном и США

Иран и США 14 июня объявили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли 14-пунктного меморандума, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров.

Документ, получивший название Исламабадского меморандума, был подписан в цифровом формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом 18 июня и вступил в силу.

Меморандум включает положения о прекращении войны, в том числе в Ливане, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США в отношении Ирана.

Израильские удары по Ливану и прекращение огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны. По данным ливанского правительства, за прошедшее время число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневный временный режим прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступивший в силу 17 апреля, продлен еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение продлить прекращение огня на 45 дней с 17 мая.