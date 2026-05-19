Изменение климата критически бьет по популяциям пчел

Пчелы, имеющие критическое значение для устойчивости мирового производства продовольствия, сталкиваются с растущими угрозами, вызванными повышением температур, сезонными нарушениями, утратой среды обитания и экологическим давлением на фоне изменения климата.

20 мая, начиная с 2018 года, отмечается как Всемирный день пчел. Эта дата была выбрана в честь дня рождения Антона Янши, пионера современного пчеловодства, и призвана привлечь внимание к важности пчел как для здоровья человека, так и для экосистемы.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) определила тему Всемирного дня пчел в 2026 году как «Вместе с пчелами для людей и планеты: партнерство, которое поддерживает нас всех». Эта тема привлекает внимание к исторической и экологической связи между людьми, пчелами и сельским хозяйством.

Пчелы и другие опылители играют важнейшую роль в поддержании сельскохозяйственного производства и биологического разнообразия по всему миру. В то же время эксперты указывают, что изменение климата, утрата среды обитания, нерациональное использование пестицидов, а также инвазивные виды и болезни создают давление на популяции пчел.

Специалисты подчеркивают, что сочетание традиционных знаний и современных технологий имеет важное значение для развития устойчивого пчеловодства, сохранения здоровья пчел и обеспечения будущего продовольственных систем.

Треть мирового производства продовольствия зависит от пчел

По данным ФАО, в мире насчитывается около 25 тыс. видов пчел, которые обитают на всех континентах, кроме Антарктиды.

Пчелы играют роль в производстве не только меда, но и многих других продуктов, таких как пыльца, маточное молочко, прополис и пчелиный воск.

Примерно треть мирового производства продовольствия зависит от пчел. Около 75% основных сельскохозяйственных культур в мире — особенно фрукты, овощи и орехи — в процессе своего роста используют пчел и других опылителей.

Около 90% цветущих растений в мире также нуждаются в опылителях, таких как пчелы, для процесса размножения.

Эксперты подчеркивают, что пчелы играют жизненно важную роль в сельскохозяйственном производстве и экологическом балансе, а также отмечают, что пчелы способствуют снижению загрязнения окружающей среды.

С другой стороны, научные исследования показывают, что виды пчел все больше находятся под угрозой. ООН сообщила, что около 1 миллиона видов живых существ, включая некоторые виды пчел, находятся под угрозой исчезновения.

ФАО призывает к защите популяций пчел

ФАО призывает к защите пчел и других опылителей путем выращивания цветущих растений, создания ульев для пчел и сокращения частоты скашивания травы.

В заявлении подчеркивается необходимость поддержки местных пчеловодов, распространения устойчивых методов ведения сельского хозяйства и разработки правительствами национальных стратегий по защите популяций пчел.

ФАО также призвала предприятия пищевой промышленности усилить экологически чистые производственные процессы за счет прозрачности цепочек поставок, инвестиций в исследования и сотрудничества с фермерами.

Изменение климата влияет на жизненный цикл пчел

Ученые отмечают, что изменение климата не ограничивается только повышением температуры; изменения во времени и интенсивности сезонных погодных явлений также создают серьезное давление на популяции пчел.

В исследовании, проведенном в Университете Регенсбурга в Германии, было установлено, что экологическое давление, связанное с изменением климата, которому матки шмелей подвергаются на ранних этапах жизни, сокращает продолжительность их жизни и репродуктивную способность.

Исследование показало, что мягкие зимы приводят к тому, что пчелы просыпаются раньше обычного и истощают свои энергетические запасы, а внесезонные сильные дожди затрудняют сбор пыльцы и нектара, усложняя поиск пищи.

Кроме того, отмечается, что после рекордных волн жары в Северной Америке период размножения пчелиных колоний начался на 17 дней раньше, чем в прошлом году. Эксперты предупреждают, что изменение климата увеличивает потери пчелиных колоний и создает долгосрочные риски как для диких, так и для медоносных видов пчел.