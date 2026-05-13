Известные музыканты выступили против участия Израиля в «Евровидении»

Бельгийские и палестинские музыканты выступили против участия Израиля в популярном международном телевизионном конкурсе эстрадной песни «Евровидение».

Палестинский музыкант Башар Мурад, известный своими работами в альтернативных музыкальных кругах Ближнего Востока и Европы заявил, что Израиль никогда не должен был участвовать в «Евровидении».

«С моей точки зрения, Израиль никогда не должен был участвовать в «Евровидении». Потому что, да, говорят, что геноцид начался в последние два года, но оккупация началась гораздо раньше. Убийства палестинцев и ущемление их прав — не новость. Поэтому для меня Израиля никогда не должно было быть в этом конкурсе»,- сказал Мурад «Анадолу» перед концертом «Единство для Палестины — нет сцене для геноцида», организованного накануне в Брюсселе с участием бельгийских и палестинских артистов как «альтернатива» «Евровидению».

Мурад рассказал, что его семья живет на оккупированных палестинских территориях. По словам музыканта, очень скучает как по близким, так и по возможности заниматься любимым делом в родной стране.

Палестинский музыкант отметил важность международной солидарности с Палестиной. «Мне нравится говорить так: вся эта солидарность, которую мы сейчас видим в отношении Палестины, — это действительно очень важная и ценная вещь», - заявил он.

Мурад подчеркнул, что палестинцы годами страдают от ужасов оккупации, и люди не должны воспринимать палестинский вопрос как временную повестку.

Он отметил значимость реакции как со стороны стран-участниц «Евровидения», так и со стороны поклонников конкурса. «Оглядываясь на прошлое, мы видим, что Европейский вещательный союз не очень-то придает этому значение. Для них, судя по всему, самое важное — сохранить существование и имидж Израиля. Поэтому давление должно продолжаться. Конечно, способов для этого может быть много, и метод, который работает сейчас, — это бойкот», — сказал Мурад.

«Вам действительно должно быть стыдно»

Daan (Даан Стуйвен) — известный бельгийский певец, композитор и мультиинструменталист также выразил протест против участия Израиля в «Евровидении». «Я действительно очень разочарован тем, что моя страна участвует в «Евровидении». Я этого просто не понимаю. Для меня это полная загадка. Совершенно очевидно, что мы не должны этого делать», - сказал он.

По его словам, Израиль не привержен ценностям, которые представляет «Евровидение». Допуск Израиля на участие в конкурсе он назвал «большой ошибкой». «Израиль пытается использовать культуру как способ очистить свою репутацию как страны. Это называется «культурный отмыв». Мы не должны этого допускать», - отметил бельгийский певец.

Он назвал несостоятельными утверждения о том, что конкурс не имеет политического характера. «Совершенно очевидно, что это политика. А если ваш главный спонсор — израильский бренд, то, возможно, вы разрешаете им участвовать по финансовым причинам, но так еще хуже»,- отметил музыкант.

Музыкант напомнил, что РФ отстранили от участия в конкурсе и назвал допуск Израиля проявлением двойных стандартов. «Вам действительно должно быть стыдно. Если бы я был на их месте, я бы не делал ничего в следующем году. Я бы забился в маленькую комнату и стыдился год или два, а потом вернулся бы с совершенно новой формулой», - сказал Daan, обращаясь к ЕВС.

Он выразил признательность странам, которые заняли четкую позицию, таким как Испания, и заявил, что другим европейским странам следует придерживаться аналогичного подхода. «Европа в целом довольно разделена, напугана, находится под давлением и под влиянием других сил, особенно американской силы и ее отношений с Израилем. Но так Европа долго не продержится», - убежден музыкант.

Пять стран, выразивших протест против участия Израиля, приняли решение о бойкоте

Европейский вещательный союз (ЕВС) стал объектом критики за «лицемерие» и «двойные стандарты» из-за того, что, несмотря на отстранение РФ от конкурса после начала конфликта с Украиной в 2022 году, подобное решение в отношении Израиля принято не было.

После того как на генеральной ассамблее ЕВС в декабре 2025 года было принято решение не препятствовать участию Израиля в конкурсе песни «Евровидение-2026», в ряде европейских стран прозвучали призывы к бойкоту.

В ответ на это Испания, Словения, Ирландия, Исландия и Нидерланды приняли решение отказаться от участия в «Евровидении».