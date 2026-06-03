Зимбабве, Тринидад и Тобаго, Португалия, Австрия и Кыргызстан избраны членами СБ ООН на двухлетний срок

Избраны 5 новых временных членов Совета Безопасности ООН на срок 2027–2028 годов Зимбабве, Тринидад и Тобаго, Португалия, Австрия и Кыргызстан избраны членами СБ ООН на двухлетний срок

В результате выборов определились 5 новых временных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) на период 2027–2028 годов.

В Генеральной Ассамблее ООН прошло закрытое голосование по выбору пяти новых временных членов СБ ООН на двухлетний срок.

В первом туре Зимбабве из африканской группы, участвовавшая в выборах без конкурентов, получила 182 голоса, а Тринидад и Тобаго из группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна — 181 голос, и обе страны были избраны членами СБ ООН на двухлетний срок.

В категории «Западная Европа и другие группы» Австрия, Германия и Португалия боролись за два места в СБ ООН. Португалия, набрав 134 голоса, и Австрия, набрав 131 голос, обеспечили себе членство в СБ ООН, в то время как Германия, набрав 105 голосов, осталась позади.

В Азиатско-Тихоокеанской группе за единственное место соревновались Кыргызстан и Филиппины, набравшие 105 и 85 голосов соответственно. Поскольку в первом туре ни одна из стран не набрала необходимого большинства в 2/3 голосов, голосование перешло во второй и третий туры. В третьем туре Филиппины набрали 49 голосов, а Кыргызстан — 142, и был избран членом СБ ООН.

В начале 2027 года вновь избранные члены приступят к исполнению своих обязанностей на двухлетний срок, сменив Данию, Грецию, Пакистан, Панаму и Сомали — временных членов СБ ООН, срок полномочий которых истекает в конце этого года.

Бахрейн, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Литва и Либерия в настоящее время являются другими временными членами СБ ООН, избранными на двухлетний срок.

Члены СБ ООН поочередно председательствуют в Совете каждый месяц

Совет Безопасности ООН состоит из 5 постоянных членов, обладающих правом вето (США, Россия, Китай, Франция и Великобритания), и 10 временных членов, избираемых на двухлетний срок. Члены СБ ООН поочередно председательствуют в Совете каждый месяц.

Для избрания в Совет Безопасности ООН, квоты в котором распределяются по регионам, необходимо получить не менее двух третей голосов стран, участвующих в голосовании в Генеральной Ассамблее ООН.