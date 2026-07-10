Клаудия Шейнбаум заявила, что решение о разрыве отношений принимала перуанская сторона, и подтвердила неизменность позиции Мехико по делу бывшего президента Педро Кастильо

Избранный президент Перу выступила за восстановление дипотношений с Мексикой Клаудия Шейнбаум заявила, что решение о разрыве отношений принимала перуанская сторона, и подтвердила неизменность позиции Мехико по делу бывшего президента Педро Кастильо

Избранный президент Перу Кейко Фухимори заявила о намерении восстановить дипломатические отношения с Мексикой, разорванные 4 ноября 2025 года.

Выступая перед журналистами на одном из мероприятий в столице страны Лиме, Фухимори подчеркнула, что «в высшей степени» заинтересована в нормализации двусторонних отношений.



В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции в Национальном дворце напомнила, что дипломатические отношения были разорваны по инициативе Перу.

Шейнбаум вновь заявила, что считает арест бывшего президента Перу Педро Кастильо незаконным.

«Такова наша позиция, и она основана на фактах. Это не выдумка и не вопрос политической симпатии — этому есть доказательства. Для принятия соответствующего решения не было набрано необходимого числа голосов в Конгрессе. Ситуация с Перу именно такова. Это наша позиция. У меня не было контактов с Фухимори. Подождем и посмотрим. Не забывайте, что именно они разорвали отношения с нами», — сказала она.

По словам Шейнбаум, у Мексики нет предвзятого отношения к новому правительству Перу.

«Однако именно они решили разорвать отношения с нами из-за нашей позиции, которая ограничивалась лишь заявлениями и не подразумевала ничего иного», — отметила президент Мексики.

Что произошло

Правительство Перу объявило о разрыве дипломатических отношений с Мексикой после того, как мексиканская сторона предоставила политическое убежище бывшему премьер-министру Перу Бетсси Чавес в резиденции своего посла.

23 мая 2023 года Конгресс Перу объявил бывшего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела страны.

Дополнительную напряженность в отношениях между двумя государствами вызвало предоставление Мексикой политического убежища семье бывшего президента Перу Педро Кастильо.