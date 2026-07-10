Избранный президент Перу выступила за восстановление дипотношений с Мексикой

Sinan Doğan, Elmira Ekberova
10 Июля 2026•Обновить: 10 Июля 2026
Избранный президент Перу Кейко Фухимори заявила о намерении восстановить дипломатические отношения с Мексикой, разорванные 4 ноября 2025 года.
Выступая перед журналистами на одном из мероприятий в столице страны Лиме, Фухимори подчеркнула, что «в высшей степени» заинтересована в нормализации двусторонних отношений.
В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции в Национальном дворце напомнила, что дипломатические отношения были разорваны по инициативе Перу.
Шейнбаум вновь заявила, что считает арест бывшего президента Перу Педро Кастильо незаконным.
«Такова наша позиция, и она основана на фактах. Это не выдумка и не вопрос политической симпатии — этому есть доказательства. Для принятия соответствующего решения не было набрано необходимого числа голосов в Конгрессе. Ситуация с Перу именно такова. Это наша позиция. У меня не было контактов с Фухимори. Подождем и посмотрим. Не забывайте, что именно они разорвали отношения с нами», — сказала она.
По словам Шейнбаум, у Мексики нет предвзятого отношения к новому правительству Перу.
«Однако именно они решили разорвать отношения с нами из-за нашей позиции, которая ограничивалась лишь заявлениями и не подразумевала ничего иного», — отметила президент Мексики.
Что произошло
Правительство Перу объявило о разрыве дипломатических отношений с Мексикой после того, как мексиканская сторона предоставила политическое убежище бывшему премьер-министру Перу Бетсси Чавес в резиденции своего посла.
23 мая 2023 года Конгресс Перу объявил бывшего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела страны.
Дополнительную напряженность в отношениях между двумя государствами вызвало предоставление Мексикой политического убежища семье бывшего президента Перу Педро Кастильо.