Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Японии После землетрясения объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья префектуры Кумамото на юге Японии.

По данным Японского метеорологического агентства, подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по местному времени в районах Уки и Хикава, расположенных в центральной части префектуры Кумамото.

Очаг землетрясения магнитудой 7,1 находился на глубине 10 километров.

Как сообщает государственный телеканал NHK, после землетрясения информации о погибших или пострадавших не поступало.

Агентство уточнило, что сильные толчки также ощущались в районах Яцусиро, Уто и Масики префектуры Кумамото.

Телеканал NHK сообщил, что после землетрясения на побережье Яцусироского моря, прилегающего к префектуре Кумамото, может обрушиться цунами.