Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Японии

Ahmet Furkan Mercan, Elmira Ekberova
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья префектуры Кумамото на юге Японии.
По данным Японского метеорологического агентства, подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по местному времени в районах Уки и Хикава, расположенных в центральной части префектуры Кумамото.
Очаг землетрясения магнитудой 7,1 находился на глубине 10 километров.
Как сообщает государственный телеканал NHK, после землетрясения информации о погибших или пострадавших не поступало.
Агентство уточнило, что сильные толчки также ощущались в районах Яцусиро, Уто и Масики префектуры Кумамото.
Телеканал NHK сообщил, что после землетрясения на побережье Яцусироского моря, прилегающего к префектуре Кумамото, может обрушиться цунами.