Такое решение было принято в связи с тем, что 26 мая Зеленский подписал указ, которым присвоил отдельному центру спецопераций «Север» почетное наименование «Героев УПА»

Зеленского лишили высшей награды Польши Такое решение было принято в связи с тем, что 26 мая Зеленский подписал указ, которым присвоил отдельному центру спецопераций «Север» почетное наименование «Героев УПА»

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение отозвать у президента Украины Владимира Зеленского присвоенный ему в 2023 году орден Белого орла — высшую государственную награду Польши.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Польши.

Согласно этой информации, такое решение было принято в связи с тем, что 26 мая Зеленский подписал указ, которым присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «Героев Украинской повстанческой армии (УПА)».

По словам президента, для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия остается прежде всего формированием, ответственным за жестокие преступления, совершенные против польских граждан во время Второй мировой войны.

«Не менее 100 тысяч польских граждан были убиты УПА только потому, что были поляками, евреями или представителями других меньшинств», - цитирует сайт президента Навроцкого.

По мнению, Навроцкого, «присвоение одному из украинских военных подразделений названия, отсылающего к преступникам из УПА, имеет значение, выходящее далеко за рамки внутренних дел Украины».

Глава польского государства подчеркнул, что лишение Зеленского ордена Белого орла не направлено против украинского народа и не меняет политику Польши, которая поддерживает и продолжит поддерживать Украину в ее войне с Россией.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше высокую государственную награду после того, как польский президент Кароль Навроцкий решил лишить президента Украины ордена Белого орла.

Сибига назвал шаг Навроцкого стратегической ошибкой президента Польши, от которой «выиграет только Москва».