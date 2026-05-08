Зеленский: 9 мая будет зависеть от действий РФ «сегодня» «Сейчас звучит много новых угроз со стороны России.(...)Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня», - президент Украины

Завтрашний день 9 мая будет зависеть от действий России «сегодня». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в пятницу, 8 мая.

Зеленский отметил, что украинская сторона заранее обозначила свою позицию и готова действовать «зеркально» в ответ на действия РФ.

«Сейчас звучит много новых угроз со стороны России. Хотя мы дали абсолютно логичную и понятную для них позицию — будем действовать зеркально. Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Применяются дроны. Вчера они нанесли еще больше воздушных ударов. Были и наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня», - сказал президент Украины, слова которого приводят украинские СМИ.

Российская сторона объявила о введении режима прекращения огня с 00:00 мск (21:00 GMT) 8 мая до 00:00 мск (21:00 GMT) 10 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Дня Победы. При этом в Минобороны РФ предупредили, что в случае попыток Киева «сорвать» празднование 81-й годовщины Победы в Москве, ВС РФ «нанесут массированный ракетный удар по центру Киева».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также рекомендовала «крайне внимательно» отнестись к заявлению Минобороны от 4 мая о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения. МИД РФ направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева на случай удара в ответ на действия Украины по случаю празднования 9 Мая.