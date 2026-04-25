Зеленский: 4 погибших, более 30 раненых в результате ночной атаки по Украине В Днепре 11 человек в больницах, под завалами жилого дома могут оставаться люди, отметил украинский лидер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ночных атак по территории страны погибли четыре человека, более 30 получили ранения.

"Практически всю ночь россияне наносили удары по Днепру, а также по другим городам и общинам. На данный момент известно, что по всей Украине ранены более 30 человек. Есть также пострадавшие в Черниговской, Одесской и Харьковской областях. К сожалению, есть погибшие — четыре человека были убиты. Мои соболезнования родным и близким", - написал глава государства в Телеграме.

Он отметил, что в Днепре в больницах находятся 11 пострадавших, на месте удара по жилому дому продолжается спасательная операция, под завалами могут оставаться люди.

Президент сказал, что при атаках применяются ударные беспилотники, крылатые ракеты и баллистическое вооружение.

По его словам, основными целями становятся объекты гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, энергетические объекты и предприятия.

"Каждый такой удар должен напоминать партнерам, что ситуация требует немедленных и жестких действий, оперативного усиления нашей ПВО. Я благодарен за решения, принятые в четверг во время встреч на Кипре, о дополнительных взносах в программу PURL. Есть политические решения нескольких европейских стран, и важно, чтобы они были реализованы как можно быстрее.

Также необходимо двигаться к 21-му пакету европейских санкций против России. Пауза из-за блокирования 20-го пакета дала агрессору дополнительное время на адаптацию — важно этому противодействовать. Мы уже общаемся с командой ЕС по поводу возможных новых санкционных шагов. Главное — существенно ограничить возможности российской военной промышленности", - добавил он.