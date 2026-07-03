По словам украинского президента, 10 человек человек не выходят на связь

Зеленский: число погибших в результате атаки на Киев возросло до 30 По словам украинского президента, 10 человек человек не выходят на связь

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что число погибших в результате удара по Киеву, нанесенного в ночь накануне, возросло до 30 человек. По его словам, аварийно-спасательные работы продолжаются на трех местах ударов, при этом еще 10 человек не выходят на связь.

«Спасателям уже удалось разобрать значительную часть завалов, однако еще 10 человек не выходят на связь. Поисковая операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», — написал Зеленский в Телеграме.

Он добавил, что почти 100 человек получили ранения, среди них есть дети.

По словам президента, вечером россияне также нанесли удар по территории гаражного кооператива в Кривом Роге. В результате атаки были ранены семь человек, повреждены жилые дома и две школы.

По его словам, кроме того, ночью был атакован частный дом в Харьковской области, где пострадали шесть человек, трое из них — дети.

Зеленский также сообщил, что днем россияне нанесли ракетный удар по областной больнице в Херсоне.

«Они точно знали, куда бьют, и что никакого военного смысла в этом нет. К сожалению, погиб врач, также была ранена медсестра», — отметил он.

По словам президента, ночью в Сумской области ударом беспилотника по многоэтажному дому были убиты четыре человека, среди них мать и дочь.

Зеленский заявил, что Россия ежедневно наносит удары по гражданской инфраструктуре, и подчеркнул необходимость усиления защиты украинского неба.

«Надежная защита украинского неба необходима как предпосылка для дипломатии. Рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего в сфере противоракетной обороны. Благодарен всем, кто уже помогает», — сказал он.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщало, что число погибших в результате атаки на Киев возросло до 30 человек.

"Киев: извлечены еще 3 тела. Число погибших возросло до 30 человек", – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины в Facebook.

Мэр Киева Виталий Кличко же сообщил о 92 пострадавших.

"На данный момент в Киеве в результате массированной атаки погибли 30 человек. 92 жителя города пострадали. В стационарах больниц на утро находятся 56 раненых. В частности, 6 медицинских работников. Всем пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь", – написал он в Телеграме.

