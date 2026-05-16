Франция готова работать с Украиной по антибаллистике. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Многие вопросы успели обсудить, и я благодарен за нашу координацию по всем направлениям. Поблагодарил Эммануэля за принципиальное осуждение российских атак по нашим городам и громадам. Эти удары очень четко демонстрируют, что такое Россия и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз», – написал Зеленский в Телеграм-канале.

«Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО», – подчеркнул украинский лидер, указав на то, что говорили также о «европейском треке и открытии всех переговорных кластеров в ближайшее время».

Макрон, в свою очередь, по словам президента, «проинформировал о своем визите в страны Африки.

«Мы говорили о важности совместной координации на этом направлении, потому что оно так же важно и для Украины», - сказал Зеленский.