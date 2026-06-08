Зеленский: у Украины скоро будет своя баллистика Киев близок к созданию собственной баллистической ракеты, сказал президент Украины

Киев близок к созданию собственной баллистической ракеты, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«За несколько лет войны и массированных атак мы создали много разных дронов и ракет. Баллистики у нас пока нет, но мы уже очень близко», — заявил Зеленский.

Он отметил, что украинские атаки по российским военным объектам — доказательство того, что украинцы не будут «просто молча умирать», а будут «отвечать и становиться сильнее».

По словам Зеленского, с начала полномасштабной войны Украина передавала сигналы европейцам и американцам, чтобы «остановить» президента РФ, а также провела сотни телефонных звонков. По мнению Зеленского, Путин «рассчитывал, что мы не выживем зимой, стремился сломать наш моральный дух, сломать наших людей».

В интервью Зеленский также дал понять, что по-прежнему готов к заморозке конфликта по текущей линии фронта. По его словам, он готов к личным переговорам с Путиным в любом формате. Зеленский сказал, что «Украина не выполнит основное требование Владимира Путина — не уйдет из Донбасса и не даст России оформить это как победу».

Президент Украины также подтвердил информацию, что в мае он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем.

«Он (Абрамович) приехал в Киев и сказал: «Я принес послание непосредственно вам, я хочу взять сообщение от вас и передать их Владимиру Путину». Но он подчеркнул, что это нужно сделать тихо, без какой-либо огласки», - рассказал Зеленский.

Как пояснил украинский президент, россияне хотели понять, «что мы готовы сделать», когда дело дойдет до мирных переговоров. В частности, в вопросах Донбасса.

«Это было ключевое сообщение. Я сказал, что мы не уйдем (из Донбасса). Мы не дадим вам победы таким образом», – сказал Зеленский.

На вопрос, считает ли он Абрамовича полноценным посредником, глава украинского государства ответил, что миллиардер лишь взял на себя обязательства передать ответ в Кремль.