Зеленский сообщил, что поделился с Трампом информацией о развитии событий на фронте в рамках войны и о том, что может способствовать установлению мира

Зеленский: У Украины и США есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир Зеленский сообщил, что поделился с Трампом информацией о развитии событий на фронте в рамках войны и о том, что может способствовать установлению мира

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по телефону обсудил с президентом США Дональдом Трампом ход российско-украинской войны.



В своем сообщении в социальных сетях Зеленский отметил, что у него состоялся телефонный разговор с Трампом.



По словам президента Украины, во время разговора он поздравил Трампа с днем рождения, а также отметил, что они обсудили различные вопросы, в первую очередь ситуацию в стране.



«Я пожелал президенту Трампу успехов, в первую очередь в усилиях по прекращению войны, развязанной Россией против Украины», - написал он.



Зеленский сообщил, что поделился с Трампом информацией о развитии событий на фронте в рамках войны и о том, что может способствовать установлению мира.



Глава государства добавил, что встретится с Трампом на саммите «Большой семерки», который пройдет во Франции.



«Мы договорились обсудить больше вопросов во время встречи на саммите «Большой семерки». У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни людей», - резюмировал он.