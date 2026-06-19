Зеленский: у Лукашенко есть неделя, чтобы убрать технику у границы с Украиной Президент Украины заявил, что если Минск не устранит эти технику, Киев сделает это самостоятельно

Александр Лукашенко должен в течение недели убрать с территории Беларуси технику, которая, по словам украинской стороны, используется для корректировки ударов по Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами вместе с президентом Гондураса Насри Асфурой.

Текст заявления опубликовала пресс-служба украинского президента в пятницу, 19 июня.

«На его вышках есть ретрансляторы. На его территории вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по нашим людям. Пусть снимет эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши гражданские люди, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы», - сказал Зеленский.

Говоря о Беларуси, Зеленский напомнил, что после начала конфликта по Украине наносились удары ракетами, в том числе с белорусской территории.

«Когда начался конфликт, нас атаковали ракеты, которые убивали детей и взрослых. И Александр Лукашенко это знает. Большое количество ракет летело из Беларуси. Тогда он звонил, извинялся и говорил, что это не контролировал. Я в это не верю, но он об этом уже говорил. Сейчас Россия будет продолжать толкать его в эту войну. Сейчас он понимает, что Украина будет отвечать», - заявил президент Украины.

Зеленский также заявил, что Беларусь остается одним из главных поставщиков для российской армии.

«Так же как и его, например, нефтеперерабатывающая промышленность. Мы делаем все, чтобы у «русских» не было возможности продавать нефть и давать дизель и нефть своей армии. Беларусь сегодня один из главных поставщиков для российской армии. Можно это остановить? Я уверен, что это в его силах. И это именно он контролирует», - сказал он.

Кроме того, Зеленский прокомментировал удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми. По его словам, Киев не причастен к этому инциденту.