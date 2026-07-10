Президент Украины также сообщил, что подписал указ о создании в составе ВСУ новой структуры – командования дальнобойного (глобального) воздействия

Зеленский: У Киева есть поддержка среди окружения Путина по поводу мира Президент Украины также сообщил, что подписал указ о создании в составе ВСУ новой структуры – командования дальнобойного (глобального) воздействия

Среди окружения президента РФ Владимира Путина есть те, кто поддерживают намерение Украины завершить конфликт. C таким утверждением в вечернем обращении выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Бензиновый кризис углубляется полностью справедливо в ответ на нежелание Путина заканчивать эту войну. Мы дали предложения, как приблизить мир. У нас есть поддержка не только среди партнеров в мире, но и среди окружения Путина по поводу мира. Там понимают, что происходит, и что миру нет альтернативы. Это впечатление в России будет усиливаться», - цитируют слова Зеленского украинские СМИ.

Президент отметил, что украинские дальнобойные удары достигли нескольких регионов России, а также объектов на подконтрольных РФ территориях Украины.

Зеленский также сообщил, подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил Украины новой функциональной структуры – командования дальнобойного (глобального) воздействия.

«Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования – командования дальнобойного, фактически – глобального воздействия на Россию за эту войну. Это командование должно сосредоточить 100% имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал. Командующий на этом направлении будет сильным и точно максимально опытным», – сказал президент.

Зеленский провел серию встреч в Киеве

Кроме того, Зеленский сообщил о «хорошей встрече» с сенатором США Линдси Грэмом в Киеве.

«Уже десятый визит в нашу страну, и мы ценим эту поддержку», - сказал президент Украины.

По мнению Зеленского, «чем сильнее Украина на поле боя, тем больше шансов, что дипломатия в конце концов сможет сработать».

«И именно сейчас важно усилить наше дальнобойное санкционное давление на Россию новыми санкционными шагами партнеров. Линдси проинформировал о работе в Конгрессе над соответствующим законопроектом. Мы также обсудили насущные потребности ПВО для защиты наших людей. Во время саммита НАТО в Анкаре мы с президентом США достигли политических договоренностей по лицензиям на производство Patriot в Украине. Очень важно все это реализовать сейчас на уровне команд», - заключил он.

Кроме того, Зеленский встретился с председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом.

«Майкл поздравил Украину с успешным для нас саммитом НАТО в Анкаре. Я проинформировал о результатах встречи с президентом США. Действительно, саммит был для нас успехом. Лицензии на будущие системы Patriot в Украине – это очень важно для нас. Рассчитываем, что на уровне команд удастся оперативно реализовать это», - сказал он.

Президент Украины сообщил, что обсуждалась ситуация «на поле боя, российские атаки на Украину», а также «дальнобойные ответы».

«Происходящее с горючим в России – это следствие работы наших украинских технологий. И мы готовы развивать это направление», - добавил он.