По словам президента Украины, речь идет о мерах, направленных на «побуждение к окончанию конфликта»

Зеленский утвердил 40-дневную операцию влияния для СБУ По словам президента Украины, речь идет о мерах, направленных на «побуждение к окончанию конфликта»

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию влияния после доклада генерал-майора Евгения Хмары. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 25 июня.

По словам Зеленского, в ходе встречи обсуждались план «дальнобойных санкций», санкции средней дальности, а также результаты работы СБУ на фронте.

Отдельное внимание было уделено деятельности Центра специальных операций «Альфа».

По словам украинского лидера, он утвердил Службе 40-дневную операцию влияния на Россию к окончанию конфликта.

Президент Украины также отметил, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует «наиболее высокие показатели защиты позиций Украины на фронте» благодаря применению дронов различных типов.

По словам Зеленского, ЦСО «Альфа» является лидером по результатам поражения личного состава и техники сил противника.

Кроме того, на встрече отдельно обсудили вызовы в сфере внутренней безопасности Украины.

«Благодарен за защиту нашего государства и украинцев», - добавил Зеленский.