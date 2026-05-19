Зеленский утвердил «планы нанесения ударов по территории РФ» Президент Украины также анонсировал увеличение поставок дронов и роботов в боевые бригады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил планы нанесения ударов по России на расстоянии в июне. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении за 19 мая.

«Несколько вещей за этот день важно сказать. Был доклад наших военных: главнокомандующий Александр Сырский и Генеральный штаб – Андрей Гнатов. О нашей фронтовой активности, действиях против оккупанта и российских штурмах», – заявил Зеленский.

По словам президента, этот месяц «дал изменения в динамике в пользу Украины». В частности, по его словам, ВСУ «больше сохраняют позиций и и наносят поражений».

По словам Зеленского, особенно значительным является влияние «дальнобойных атак» против России, сказал Зеленский. Как сообщил президент, сегодня он утвердил планы по «украинской дальнобойности» на июнь.

Кроме того, участники совещания обсудили ситуацию на фронте, в частности, на Покровском, Константиновском, Харьковском и Запорожском направлениях по ключевым деталям.

Президент рассказал, что определил решения, которые нужно реализовать, поэтому Украина будет увеличивать поставки средств в войска под эти запросы.

Владимир Зеленский добавил, что наземные роботизированные комплексы, дроны и отдельное финансирование боевых бригад остаются неизменными приоритетами Украины.

Украинский лидер также выразил удовлетворение улучшением отношений с Будапештом и Тбилиси. «И очень важно, что на уровне наших команд налажена коммуникация с новой властью Венгрии. Украина заинтересована в нормальных добрососедских отношениях, в полноценном сотрудничестве. И свою часть работы для этого мы выполняем.Между Украиной и Грузией были хорошие контакты – пора нормализовать отношения»,-сказал он.

Говоря о перспективах вступления Украины в ЕС он отметил, что в Киеве "предметно работают в направлении европейских институтов. «Украина заслуживает того, чтобы быть частью Евросоюза даже во время войны, сражаясь за свою независимость и защищая свою государственность, мы движемся к полноправной европейской интеграции Украины»,-резюмировал Зеленский