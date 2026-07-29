Президент Украины принял участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом в Вашингтоне

Зеленский: усилия, которые поддерживал сенатор Грэм, сейчас "начинают воплощаться в реальность Президент Украины принял участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с сенатором США Линдси Грэмом, которая прошла в Национальном кафедральном соборе Вашингтона.



«Мы виделись совсем недавно, и глубоко символично, что последняя зарубежная поездка сенатора Грэма была в Киев. Мы говорили о важных вещах — о продолжении поддержки Украины и усилении давления на Россию», — написал Зеленский в соцсети американской компании Х.

По словам украинского лидера, усилия, которые поддерживал сенатор Грэм, сейчас "начинают воплощаться в реальность".

«Я считаю, что лучший способ почтить его память — добиться того, за что он боролся, особенно когда речь идет об Украине», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо поддерживать "стремление к усилению давления на Россию и не позволить Москве затягивать войну".

«Мы считаем, что у Америки есть все необходимые инструменты. У президента Трампа есть все необходимые инструменты. Было бы правильно работать вместе именно таким образом», — заявил президент Украины.

Зеленский также поблагодарил представителей Конгресса и Сената США за поддержку Украины.