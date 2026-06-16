Президент Украины заявил о нанесении удара по объекту на территории РФ

Зеленский: украинские силы поразили НПЗ в Московском регионе Президент Украины заявил о нанесении удара по объекту на территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы нанесли удар по объекту на территории Московского региона, в результате чего был поражен нефтеперерабатывающий завод на расстоянии около 500 километров.

По его словам, украинская «дальнобойность» в этот раз была применена по целям в глубине территории России.

Зеленский поблагодарил подразделения Службы безопасности Украины (СБУ), Сил специальных операций (ССО), Сил беспилотных систем, Главного управления разведки (ГУР) и ракетных войск за «результативную работу».

Президент заявил, что Россию необходимо «принуждать к завершению войны против украинского народа».

Он также назвал произошедшее «справедливым ответом» на удары.