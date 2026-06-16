Зеленский: украинские силы поразили НПЗ в Московском регионе

Elmira Ekberova
16 Июня 2026•Обновить: 16 Июня 2026
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы нанесли удар по объекту на территории Московского региона, в результате чего был поражен нефтеперерабатывающий завод на расстоянии около 500 километров.
По его словам, украинская «дальнобойность» в этот раз была применена по целям в глубине территории России.
Зеленский поблагодарил подразделения Службы безопасности Украины (СБУ), Сил специальных операций (ССО), Сил беспилотных систем, Главного управления разведки (ГУР) и ракетных войск за «результативную работу».
Президент заявил, что Россию необходимо «принуждать к завершению войны против украинского народа».
Он также назвал произошедшее «справедливым ответом» на удары.